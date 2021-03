Il GOAT è Michael Jordan o LeBron James? Anche Dwayne Wade dice la sua

L’annoso dibattito riguardo il GOAT, il miglior giocatore di tutti i tempi, continua a coinvolgere esponenti illustri, ai quali viene chi ritengano il numero uno di ogni epoca fra Michael Jordan e LeBron James.

Recentemente anche Dwayne Wade si è esposto a riguardo, mostrandosi ovviamente molto combattuto prima di propendere per MJ.

LeBron è uno dei miei migliori amici, lo rispetto molto per ciò che ha fatto, continua a fare e probabilmente farà ancora. Sarebbe veramente difficile decidere se lui diventasse il miglior realizzate di ogni epoca, piazzandosi anche nella top five per assist e rimbalzi, oltre a vincere quattro, cinque o sei titoli. Io però vengo dall’epoca di Jordan quindi sono molto combattuto ma MJ sarà sempre il mio GOAT perché ho giocato a basket grazie a lui. LeBron sarà il miglior per tante altre generazioni ma Jordan lo resterà per me che ho iniziato vedendo lui, con l’obiettivo di fare anch’io qualcosa di simile.