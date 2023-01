Il Grande Fratello al Madison Square Garden?

Curiosa indiscrezione che arriva dagli Stati Uniti. I New York Knicks starebbero usando la tecnologia di riconoscimento facciale per identificare i tifosi che contestano all’interno del Madison Square Garden.

L’accusa, che resta ancora tutta da verificare, arriva dal blogger Ethan Strauss, con un passato anche in ESPN. Secondo alcune testimonianze che sostiene di aver raccolto, il sistema di sicurezza del MSG si servirebbe di intelligenza artificiale per identificare, tramite riconoscimento facciale, i tifosi che contestano l’operato del patron James Dolan.

Un nuovo episodio del malcontento riguardo il proprietario dei Knicks, contestato a più riprese da tanti tifosi vip, come Spike Lee che già qualche anno fa parlava di un atteggiamento un po’ troppo repressivo da parte della security. Le parole di Strauss, dunque, farebbero riferimento a una specie di censura messa in atto da Dolan per limitare le critiche nei suoi confronti attraverso un codice comportamentale articolato su sei livelli per classificare i supporters contestatori.

Il Garden ha risposto ufficialmente alle accuse, ammettendo l’utilizzo dall’intelligenza artificiale per fini di sorveglianza ma escludendo qualsiasi pratica illegittima. I gestori dell’impianto, inoltre, hanno precisato che le affermazioni che provengono da un “blogger non qualificato” che avrebbe riportato falsità.

In ogni caso il tutto è esemplificativo del fatto che la gestione di Dolan continua a essere fortemente ostracizzata dai tifosi newyorkesi, specialmente quelli più noti e influenti.