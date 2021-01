Il Khimki Mosca ha esonerato coach Rimas Kurtinaitis

Il Khimki Mosca ha ufficializzato la decisione di esonerare il coach Rimas Kurtinaitis.

Decisione pressoché inevitabile da parte della dirigenza della società russa, visto il disastroso cammino in EuroLega con due sole vittorie su 20 incontri disputate e una serie aperte di 11 sconfitte consecutive. Oltre a questo un percorso tutt’altro che brillante anche in VTB League con un record di 5-5 e un settimo posto che non rispecchia le aspettative e gli investimenti del club.

Due to unsatisfactory results of the team we parted ways with coach Rimas Kurtinaitis. pic.twitter.com/jHxV1qmHns — BC Khimki (@Khimkibasket) January 15, 2021

Atteso a breve il nome del sostituto, nel frattempo la squadra passa sul controllo dell’esperto assistente Andrey Maltsev, il quale era entrato nello staff di Kurtinaitis poco più di un mese fa, dopo aver lasciato la guida della squadra satellite del Khimki.

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.