Il Last 2 Minutes Report di Nets-Knicks fa luce sulla dubbia infrazione di passi che è costata la partita a New York

Dopo la reazione furente di Julius Randle al termine della partita, la NBA ha fatto chiarezza sul dubbio fischio che ha consegnato di fatto il derby di New York ai Brooklyn Nets. Scott Foster aveva chiamato un’infrazione di passi a Randle, che si era alzato per tirare da 3 salvo poi atterrare ancora con la palla in mano per un tocco di Kyrie Irving. Secondo il giocatore dei Knicks non ci sarebbe stata infrazione proprio per il tocco di Irving, considerabile una stoppata, di diverso avviso l’ufficiale di gara.

La Lega ha pubblicato come di consueto il Last 2 Minutes Report, in cui commenta ogni fischio arbitrale degli ultimi 2 minuti di tutte le partite (più eventuali supplementari): quella di Randle sarebbe dunque stata effettivamente un’infrazione di passi e non ci sarebbe stato errore da parte di Foster.

In Last Two Minute Report, NBA rules Scott Foster made the correct call when he ruled that Julius Randle traveled with 3.2 seconds left in regulation of Knicks’ loss to Nets last night: pic.twitter.com/CLwpzyEFUJ — Ian Begley (@IanBegley) March 16, 2021

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.