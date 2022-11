Juan Manuel Fernandez, conosciuto da tutti come il “Lobito”, ha annunciato l’addio al basket giocato ad appena 32 anni.

Purtroppo non è sempre il fisico a imporre agli atleti di ritirarsi, a volte ci pensa la testa, come nel caso dell’italo-argentino. Il ragazzo di Río Tercero ha vissuto praticamente tutta la sua vita da pro in Italia, dal 2012 al 2022.

Le nostre parole sono superflue, lasciamo parlare il “Lobito” Fernandez con questa lettera straziante:

Ritirarmi dal basket è stata probabilmente una delle decisioni più difficili che abbia mai dovuto prendere in vita mia.

Quando fai qualcosa per così tanto tempo (26 anni nel mio caso), smette di essere solo qualcosa che fai; diventa parte di ciò che sei.

Il basket era la mia vita. Ma a un certo punto le mie priorità e le mie ambizioni sono cambiate.

Con il tempo, ho capito che il basket mi stava facendo più male che bene.

Quindi, cosa succede quando finisce una parte così importante della tua vita? In molti modi, devi riscoprire te stesso.

Questo processo è impegnativo e ha spesso messo alla prova la mia resilienza, ma mentre percorro lentamente questa strada sto imparando molto su me stesso.

Detto questo, ora sono a un punto in cui mi sento pronto a condividere la mia storia e le mie esperienze, nella speranza che possano aiutare chiunque si trovi ad affrontare circostanze simili.

Posso finalmente dire di essere in un posto dove riesco a trovare la pace e la motivazione per perseguire nuovi obiettivi e sogni.

Grazie per il vostro costante supporto 🙏

