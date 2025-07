Il Maccabi Tel Aviv compensa le difficoltà con i soldi: preso Lonnie Walker IV

Le squadre israeliane stanno facendo parecchia fatica a fare mercato per via della situazione geopolitica della zona, tuttavia hanno già battuto qualche colpo. L’Hapoel Tel Aviv ad esempio ha firmato Vasilije Micic, uno degli acquisti più importanti dell’estate europea, mentre il Maccabi Tel Aviv oggi ha raggiunto un accordo con Lonnie Walker IV. L’americano, che nella scorsa stagione ha indossato la maglia dello Zalgiris Kaunas prima di tornare in NBA a Philadelphia, sarà il colpo da 90 dei gialloblu.

Walker IV firmerà un triennale da 10 milioni di dollari lordi, diventando il giocatore più pagato del Maccabi. Il club israeliano in queste settimane ha preso anche Oshea Brissett, ex NBA, e TJ Leaf, che arriva in EuroLega dopo 3 anni in Cina. Mancano diversi tasselli al roster di coach Kattash, in primis una point guard titolare.

Come l’anno scorso con lo Zalgiris, anche in questo caso Lonnie Walker avrà una clausola di uscita verso la NBA che però, stavolta, sarà esercitabile solo fino al 1 agosto 2025, quindi per pochi giorni. Il giocatore potrà poi svincolarsi con un buyout sia nel 2026 che nel 2027, eventualmente. Nella scorsa stagione a Kaunas, Walker ha segnato 13.6 punti di media in 19 partite di EuroLega.