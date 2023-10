Il Maccabi Tel-Aviv emigra: in EuroLega giocherà in casa a Belgrado

Il Maccabi Tel-Aviv giocherà le partite casalinghe di EuroLega fuori da Israele, a causa del conflitto attualmente in atto e dei rischi per la sicurezza. In un’assemblea tenutasi oggi, gli azionisti dell’EuroLeague Commercial Assets hanno accolto l’offerta della città di Belgrado di ospitare i gialloblu nella Aleksandar Nikolic Hall.

Questa situazione dovrebbe protrarsi per tutto l’arco della stagione regolare, a partire dal settimo turno contro il Bayern Monaco il prossimo 9 novembre. Rinviato invece a data da destinarsi l’incontro del 2 novembre contro il Real Madrid.

L’Aleksandar Nikolic Hall, la ex Pionir Hall, ospiterà anche l’Hapoel Gerusalemme per la partita interna contro il Galatasaray dell’1 novembre, in Basketball Champions League.