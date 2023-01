Il Maccabi Tel-Aviv si sta muovendo in questa fase di mercato perché, dopo aver sondato la pista Achille Polonara, ora sembra interessato all’ex Golden State Warriors, Eric Paschall.

Hearing that Maccabi Tel Aviv is checking the option of NBA free agent Eric Paschall. Initial talks between the two sides have already begun. — Nemanja Žorič (@zoric_nemanja) January 14, 2023

Gli israeliani si trovano attualmente all’ottavo posto in classifica in coabitazione con l’Anadolu Efes Istanbul con 10 vittorie e 9 sconfitte, quindi un record ancora positivo. Per fare il balzo positivo, cioè chiudere tra le prime 8, probabilmente devono aggiungere un’ala grande di un certo livello. Per questo motivo si sono interessati ad Achille Polonara, che però alla fine ha deciso di sposare la causa dello Zalgiris Kaunas, anche loro in piena corsa playoff con una W in più rispetto al Maccabi.

Eric Paschall, dopo aver vinto il torneo NCAA del 2018, nel 2019 è stato draftato al secondo giro dagli Warriors, con cui ha giocato 2 stagioni, dal 2019 al 2021. L’anno successivo ha vestito la casacca degli Utah Jazz, prima di trasferirsi ai Minnesota Timberwolves, che però l’hanno relegato agli Iowa Wolves in G-League da lì a poco.

Stiamo a vedere se davvero Eric Paschall, 27 anni il prossimo 4 novembre, deciderà di lasciare – magari in via definitiva – gli Stati Uniti per finire la stagione in EuroLega al Maccabi Tel Aviv.

