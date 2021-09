Il matrimonio di Anthony Davis: parata di stelle NBA fra lusso e balli sfrenati

La off-season coincide spesso con il momento dei matrimoni per i giocatori NBA.

Nelle scorse ore è stata la volta di Anthony Davis che ha sposato la storica fidanzata Marlen, da sempre molto lontana dai riflettori.

Una cerimonia sfarzosa, contraddistinta da balli e canti di cui AD è stato assoluto protagonista insieme alla moglie. Le immagini social della giornata non sono molte ma la maggior parte proviene dal profilo Instagram di Tim Frazier, compagno di Davis ai tempi dei New Orleans Pelicans. A riprenderle in anteprima Sky Sport.

Presenti tantissime stelle NBA, fra i quali LeBron James che si è presentato al matrimonio insieme al nuovo compagno di squadra, Russell Westbrook.

Fra le poche immagini apparse sui social una di Jared Dudley, neo assistente dei Dallas Mavericks, insieme allo sposo e allo stesso Westbrook.

