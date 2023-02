Il minutaggio di Simone Fontecchio sta crescendo molto

Finalmente sembra essere arrivato anche il momento di Simone Fontecchio. L’azzurro aveva faticato a trovare spazio negli Utah Jazz, ma dopo la trade deadline le cose sono cambiate. Cosa c’è di diverso? Sicuramente le partenze di Jared Vanderbilt e Malik Beasley gli hanno concesso più minuti, e nelle ultime 5 gare è andato in doppia cifra in questa voce statistica per 4 volte.

Fontecchio è stato in campo 24′ contro Minnesota (9 punti), 22′ contro Toronto (7 punti), solo 4′ contro New York (0 punti), 13′ contro Indiana (0 punti) e ieri notte altri 24′ contro Memphis (7 punti). I tiri non stanno entrando, visto che Fontecchio in queste 5 gare ha tirato 9/29 dal campo, ma coach Hardy gli sta comunque dando fiducia.

Qualche giorno fa l’allenatore dei Jazz, in conferenza stampa a Toronto, aveva pronunciato parole di grande stima nei confronti dell’ex Baskonia. “Non voglio dire di esserne sorpreso, ma ho trovato molto più di quanto mi aspettassi nel bagaglio tecnico di Simone Fontecchio, avendo modo di conoscerlo” aveva detto Hardy.