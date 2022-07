Il mondo del basket piange la scomparsa di Franco Casalini

Se n’è andato, all’età di 70 anni, Franco Casalini, storico allenatore e commentatore italiano, vice di Dan Peterson all’Olimpia Milano dal 1977 al 1987 e da lì head coach per tre anni.

Da capo-allenatore Casalini ha vinto la Coppa dei Campioni nel 1988, lo Scudetto nel 1989 e la Coppa Intercontinentale nel 1987. Dopo Milano, per lui esperienze in panchina anche a Forlì, alla Virtus Roma e infine il ritorno all’Olimpia, ma solo per due gare, nel 1998. Infine due stagioni in Svizzera, prima di ritirarsi e iniziare la carriera da commentatore in televisione, su Sky Sport.

Casalini è stato ritrovato morto in casa sua, probabilmente il decesso è avvenuto a causa di un infarto.

Tra i primi a dedicare un pensiero all’ex coach c’è stato Edi Dembiski, celebre giornalista di Rai Sport.

