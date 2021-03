Il motivo per il quale LaMarcus Aldridge ha scelto i Nets dopo che sembrava indirizzato verso gli Heat

Negli ultimi giorni sembrava quasi sicuro che LaMarcus Aldridge, una volta diventato free agent dopo il buyout, avrebbe firmato con i Miami Heat. Aspettativa tradita dalla notizia della sua scelta di firmare invece con i Brooklyn Nets un annuale al minimo salariale.

Il sorpasso da parte dei Nets, secondo Barry Jackson del Miami Herald che ha parlato con l’entourage di Aldridge, sarebbe dovuto al fatto che Brooklyn ha nettamente più possibilità di competere per il titolo rispetto agli Heat. In particolare, non avrebbe aiutato Miami la recente striscia di 6 sconfitte consecutive che ha messo a nudo i limiti della squadra dopo il difficile avvio di stagione. Aldridge, 35 anni, ha come obiettivo quello di alzare al cielo il suo primo titolo NBA della carriera.

I asked Aldridge associate what changed his mind from original expectation that he would sign with Heat, which was expected by the Heat. He said was convinced to join Brooklyn because they are in good position to compete for a championship. Heat recent losing streak didn't help.

