Il murales di LeBron in Space Jam ad Akron ignobilmente vandalizzato

La star NBA dei Los Angeles Lakers, LeBron James, è una figura amata nella sua città natale di Akron, Ohio, ma non da tutti. Oltre a portare a Cleveland il suo primo campionato NBA nel 2016, ha anche fondato la I Promise School per fornire istruzione ai bambini che non potevano permetterselo. Tuttavia, non è senza i suoi nemici, anche nel luogo in cui ha fatto così tanto.

Ciò è stato dimostrato quando un murales di LeBron James in Space Jam ad Akron è stato vandalizzato di recente. La suddetta arte di strada presenta LeBron insieme ai Looney Tunes, realizzati per commemorare l’uscita del suo film “Space Jam: New Legends”.

Secondo il The Columbus Dispatch, che ha anche condiviso le immagini dell’atto di vandalismo, il murales di LeBron James in Space Jam è stato deturpato con il colpevole che ha messo un naso rosso da clown sul volto della stella dei Lakers. Sul murales sono state scritte anche le parole “LA FLOP”. Si ritiene che l’atto vandalico sia avvenuto nella giornata di ieri.

Ecco come appariva il murale dell’ala dei Lakers prima di essere deturpato.

#muralmonday Took a quick trip down to Akron this weekend to find this one by @itschardae of @kingjames and his Space Jam teammates. 😍 pic.twitter.com/yxpA9VCi0i — BlackgirlinCLE (@blackgirlinCLE) July 19, 2021

Ecco come appare ora:

Non è certamente una buona cosa. Ciò che peggiora le cose che il murales si trova vicino all’alma mater di LeBron James, la St. Vincent-St. Mary High School, e anche alla sua I Promise School.

