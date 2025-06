Il Napoli americano pronto al primo colpo: a un passo coach Magro!

Secondo quanto riporta Il Mattino, è questione di ore per l’ufficialità di Alessandro Magro sulla panchina della neonata Napoli Basketball targata Matt Rizzetta.

Coach of the season della LBA 2023/2024 e vincitore con la Germani Brescia della Coppa Italia, il tecnico di Castelfiorentino torna in Italia dopo un’esperienza formativa in Lituania alla guida dei BC Wolves, squadra della famosa città di Vilnius militante anche in Euroup.

Alessandro Magro proviene dall’ illustre formazione scuola Mens Sana Siena, dove ha ricoperto per ben 8 anni (2006-2014) un ruolo nei vari staff tecnici guidati da Pianigiani prima e Luca Banchi poi.

Tre anni a Brescia da head coach tra il 2021 e il 2024 segnano il definitivo salto di qualità di un coach che, ad oggi, è tra i profili più appetibili nell’alveo dei tecnici italiani.

La sua impronta sulla squadra suggerisce una pallacanestro moderna, alla ricerca di tiri in ritmo ed elevata intensità. Carattere marcato, estremamente esigente soprattutto nella metà-campo difensiva.

Napoli opera forse la miglior scelta possibile nella scelta della guida tecnica, puntando su un profilo affermato ma comunque molto giovane (43 anni), con un’intera carriera davanti e tanta fame.

A fine mese è attesa la conferenza stampa del patron, ma l’annuncio dell’ingaggio di Ale Magro potrebbe essere imminente.

