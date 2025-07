Dopo gli arrivi di Caruso e Simms, la coppia di lunghi che costituirà l’ossatura del nuovo Napoli Basketball, la società partenopea guarda ora al reparto esterni con un nome che stuzzica i tifosi: Naz Mitrou-Long, 31 anni, canadese con passaporto greco e passato tra NBA, Eurolega e Serie A.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, si tratta di un’operazione complessa, ma non impossibile. L’eventuale arrivo di Mitrou-Long sarebbe un vero colpo mediatico per il Napoli Basketball, capace di infiammare la piazza e far decollare la campagna abbonamenti, portandola a numeri mai raggiunti nelle scorse stagioni.

Il legame con coach Magro: la stagione da superstar a Brescia

A rendere più concreta l’ipotesi c’è il rapporto con coach Alessandro Magro, che ha già allenato Mitrou-Long durante la straordinaria stagione 2021-2022 a Brescia. In quell’annata, “Naz” ha viaggiato a 16,9 punti, 4,7 assist e 4,5 rimbalzi di media, conquistando il titolo di miglior esordiente della Serie A.

Quella stagione gli ha spalancato le porte dell’EuroLega: prima con l’Olimpia Milano (con cui ha vinto lo Scudetto) e successivamente con l’Olympiacos, dove però il minutaggio è stato ridotto.

Ora la possibilità di ritrovare Magro e di tornare protagonista in LBA potrebbe rappresentare una scelta strategica sia per la sua carriera sia per Napoli, che con il suo arrivo diventerebbe una seria candidata ai playoff.

Il nodo economico e fisico

Il principale ostacolo resta l’aspetto economico: il giocatore percepiva circa 700.000 dollari all’Olympiakos, cifra alla quale dovrebbe rinunciare parzialmente per firmare con il Napoli Basket. Inoltre, le sue condizioni fisiche saranno oggetto di valutazione, ma le sensazioni al momento sembrano positive.

Con il playmaker e la coppia di lunghi già individuata, il club di Matt Rizzetta cerca ora l’ultimo tassello: l’ala piccola. Il nome più caldo è quello di Savion Flagg,reduce da esperienze in Grecia con Lavrio (14,5 punti e 7,8 rimbalzi).

Napoli Basket: obiettivo playoff

L’arrivo di Mitrou-Long trasformerebbe Napoli in una squadra da playoff, grazie al mix tra la solidità dei lunghi Caruso-Simms e il talento dell’ex Brescia. Coach Magro spinge per riabbracciare il suo ex leader, e i tifosi sognano un Napoli pronto a competere ai massimi livelli della LBA 2025/26.