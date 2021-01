Il noto manga Slam Dunk diventerà presto un film di animazione

Il 2021 vedrà l’uscita di Space Jam 2, una notizia che, quando è stata data, ha fatto esplodere di gioia milioni di appassionati e non, visto che il primo capitolo, uscito nel 1997, è diventato una pietra miliare del cinema di animazione. Per i prossimi mesi è però arrivata un’altra bellissima notizia dal mondo cinematografico, in particolare dal Giappone.

Slam Dunk, manga disegnato da Takehiko Inoue e pubblicato per la prima volta nel 1992, tornerà con un film d’animazione: ad annunciarlo è stato lo stesso autore su Twitter. Non si conosce ancora la data di uscita del film, ma nel frattempo la casa di animazione che se ne occuperà, la Toei Animation, ha aperto un sito dedicato alla futura pellicola, che sarà la quinta dedicata a Slam Dunk (i precedenti sono tutti usciti tra il 1994 e il 1995). Slam Dunk è poi diventato anche un anime di 101 episodi, trasmessi a partire dal 1993 e in Italia dal 2000.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.