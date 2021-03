Il nuovo accordo per i diritti televisivi NBA raggiungerà cifre astronomiche

I nuovi accordi per i diritti televisivi della NBA dovrebbero raggiungere delle cifre impressionanti. Negli Stati Uniti negli ultimi giorni si è parlato molto dei nuovi contratti firmati dalla NFL che arriverà a guadagnare addirittura 100 miliardi di dollari in undici anni per consentire la trasmissione in tv delle proprie partite.

Diversi esperti, allora, hanno iniziato ad analizzare quanto potranno valere gli accordi che la NBA rinnoverà a partire dal 2025 per i successivi nove anni. Si parla di una cifra complessiva di circa 75 miliardi di dollari, calcolata tenendo conto dei dati di ascolto in calo nella scorsa stagione (alla ripresa nella bolla di Orlando) ma anche dei netti miglioramenti fatti registrare in quest’anno, con il basket che è tornato a far registrare il suo share abituale.

Gli accordi in essere fruttano alla NBA 2,6 miliardi l’anno, considerando quanto pagano sia i broadcaster americani sia quelli internazionali. I nuovi contratti, invece, potrebbero far entrare nelle casse della lega fino a 8 miliardi annui, una parte dei quali, riferiscono anonime fonti interne, la NBA vorrebbe investire nell’ulteriore potenziamento dei suoi servizi streaming, OTT e digital, con l’obiettivo di diffondersi ulteriormente nel mondo e di continuare ad attrarre un pubblico giovane.

Per dare un’idea del valore di queste cifre e del prodotto NBA, basta fare un paragone con il calcio europeo: nell’ultimo triennio la Serie A di calcio ha incassato quasi 3 miliardi di euro, La Liga spagnola circa mezzo miliardo in più, la Bundesliga 4,6 e la Premier League quasi 5.

