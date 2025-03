Il padre di Doncic ritiene che Luka sia ancora lontano dal raggiungere l’eredità di Drazen Petrovic

Luka Doncic è indiscutibilmente uno dei più grandi talenti del basket mondiale. Il nuovo fuoriclasse dei Los Angeles Lakers sta già guadagnando riconoscimenti come uno dei migliori giocatori di sempre, non solo in Europa, ma a livello globale.

Tuttavia, il padre di Luka, Sasa Doncic, ha voluto spegnere i paragoni con una delle icone del basket europeo, Drazen Petrovic. In una recente intervista rilasciata a HRT, ha dichiarato che il figlio ha ancora molta strada da fare per raggiungere quel livello di grandezza.

“Drazen è Drazen. È una leggenda. Luka è ancora lontano da quel livello, ma credo che sia sulla strada giusta,” ha detto Sasa Doncic.

Doncic vs. Petrovic: due epoche diverse

Il padre del talento sloveno ha poi sottolineato come sia difficile paragonare due giocatori di epoche diverse:

“Non li paragonerei; ognuno è stato tra i migliori della propria era. Sono solo felice di vedere un altro giocatore europeo dimostrare al mondo che il grande basket è sempre stato giocato qui e continua a esserlo.”

L’adattamento di Luka Doncic ai Los Angeles Lakers

Sasa Doncic ha anche parlato del passaggio del figlio ai Los Angeles Lakers, evidenziando come Luka stia gradualmente ritrovando il suo stile di gioco dopo l’addio ai Dallas Mavericks.

“La turbolenza è finita. Tutto si è sistemato e Dallas sta diventando solo un ricordo. Si vede chiaramente in campo, quando Luka scende in campo con la maglia gialloviola e gioca con lo stesso carisma che aveva per anni con i Mavericks e la nazionale slovena”.

Luka Doncic, un futuro da leggenda

Il passaggio ai Los Angeles Lakers ha acceso un nuovo capitolo nella carriera di Doncic, che continua a dimostrare il suo immenso talento. Riuscirà a scrivere il suo nome tra le leggende del basket al pari di Drazen Petrovic? Solo il tempo potrà dirlo, ma la strada sembra già tracciata.