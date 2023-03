Mentre Ja Morant ha fatto il suo ritorno in NBA questa notte contro gli Houston Rockets, suo padre Tee Morant non ha potuto fare a meno di riflettere sul percorso che suo figlio ha attraversato e sulle sfide che la star dei Memphis Grizzlies ha dovuto superare per giocare di nuovo.

Morant è rimasto fuori per quasi tre settimane dopo essersi trovato in molte controversie. È iniziato dopo che la guardia dei Grizzlies ha mostrato una pistola durante un live IG e dopo è andata in una spirale discendente per lui. Morant è stato criticato per quelle che molti chiamano azioni “da delinquente”, e non ha aiutato il fatto che diversi rapporti sulla sua condotta fuori dal tribunale lo abbiano dipinto sotto una luce negativa. Per prima cosa, c’erano accuse di aver aggredito una ragazza adolescente durante una partita di pallavolo del liceo.

Il fenomeno dei Grizzlies è stato sospeso per le sue azioni. Ha anche subito una consulenza in Florida prima di ricevere il via libera per giocare di nuovo.

Dopo il periodo incredibilmente difficile per suo figlio, Tee Morant ha detto che si sta incolpando per tutto quello che è successo, notando che avrebbe potuto fare un lavoro migliore nel guidare Ja.

“Incolpo me stesso. Incolpo me stesso. Perché quello è mio figlio. Quando dico che morirei per i miei figli, davvero morirei per i miei figli. Ora il mondo cosa pensa di lui? Qualunque cosa faccia mio figlio, incolperò sempre me stesso”, ha detto il patriarca della famiglia Morant a The Athletic.

