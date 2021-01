Il padre di Marvin Bagley contro i Kings su Twitter: “Scambiate mio figlio!”

I Sacramento Kings non hanno iniziato male la stagione, sono attualmente ottavi ad Ovest sul 3-3, ma il clima all’interno della squadra non sembra comunque tra i più sereni. Dopo i like delle scorse settimane ai tweet dei suoi followers che ne chiedevano la cessione per vederlo sbocciare altrove, è spuntato il messaggio, ben più esplicito, del padre di Marvin Bagley III.

Bagley, seconda chiamata assoluta al Draft 2018, arriva da una stagione costellata di infortuni e in queste prime partite sta mantenendo 11.8 punti e 8.0 rimbalzi di media, trovando forse meno spazio di quanto si aspettasse: 25′ a gara. “Sacramento Kings, PER FAVORE scambiate Marvin Bagley III il prima possibile! Con affetto, coach Bagley” ha scritto l’uomo su Twitter, cancellando il messaggio ma comunque condividendo quelli di altri utenti che ne riportavano lo screen.

