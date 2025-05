Il padre di Tyrese Haliburton potrà tornare a seguire le partite casalinghe dei Pacers

Dopo un’assenza forzata di 8 partite, John Haliburton, padre della stella degli Indiana Pacers Tyrese Haliburton, è stato autorizzato a tornare a seguire le partite casalinghe della squadra del figlio. La decisione arriva in vista di Gara-4 delle finali della Eastern Conference contro i New York Knicks, prevista per martedì notte al Gainbridge Fieldhouse.

La sospensione di John Haliburton era stata decisa dopo un acceso confronto con Giannis Antetokounmpo dei Milwaukee Bucks al termine di Gara 5 del primo turno dei Playoff. Durante i festeggiamenti per la vittoria dei Pacers, Haliburton senior aveva affrontato Antetokounmpo sul campo, sventolando un asciugamano con il volto del figlio e arrivando a un contatto testa a testa con il giocatore greco. L’episodio era stato definito “molto irrispettoso” dallo stesso Giannis, e Tyrese Haliburton aveva espresso disapprovazione per il comportamento del padre, sottolineando l’importanza del rispetto e della compostezza durante le partite.

Secondo quanto riportato da ESPN, John Haliburton potrà ora assistere alle partite casalinghe dei Pacers da una suite del Gainbridge Fieldhouse, a partire da Gara-4 contro i Knicks.

La decisione di revocare il divieto è stata accolta con favore da molti, tra cui l’analista NBA Charles Barkley, che aveva pubblicamente chiesto la fine della sospensione, affermando che John Haliburton aveva “pagato il suo debito” e meritava clemenza, specialmente in un momento cruciale come le Finali di Conference.