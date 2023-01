Il Panathinaikos dà a Dejan Radonjic un budget “illimitato” per migliorare la squadra

Dejan Radonjic avrà carta bianca per migliorare il roster del Panathinaikos, reduce da un pesante KO nel derby di EuroLega con l’Olympiacos. I biancoverdi sono in crisi, quindicesimi con un record di 6-10 e a quota 4 sconfitte consecutive. Ma l’eccentrico patron Dimitris Giannakopoulos ha deciso di non far saltare la panchina di Radonjic, bensì di concedergli un budget “illimitato” per fare i cambiamenti che ritiene opportuni al roster del Panathinaikos.

A farne le spese è stato il general manager Argyris Pedoulakis, che è stato declassato a GM delle giovanili. Il suo ruolo nella prima squadra sarà assunto almeno nel breve periodo da Radonjic stesso. Il coach montenegrino è arrivato ad Atene in estate, dopo diversi anni tra Stella Rossa e Bayern Monaco in EuroLega, raggiungendo i Playoff (o Top 16) solo in due occasioni dal 2013 ad oggi.