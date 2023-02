Il Panathinaikos non metterà a referto nemmeno 12 giocatori (senior) contro Milano

Il Panathinaikos farà visita all’Olimpia Milano nel Round 25 della Turkish Airlines Euroleague con un nuovo allenatore e solo dieci giocatori.

Christos Serelis ha rilevato la squadra da Dejan Radonjic, ma alla prima partita al rientro non potrà contare sul roster al completo.

Oltre a Lefteris Bochoridis e Arturas Gudaitis, Panagiotis Kalaitzakis è con la nazionale greca. Allo stesso tempo, Georgios Kalaitzakis ha problemi alla parte bassa della schiena e Dimitris Agravanis ha avvertito fastidio agli adduttori addominali.

Anche Lefteris Matzoukas era in viaggio per la nazionale, ma è stato richiamato per aiutare la squadra dopo una serie di problemi.

Serelis avrà quindi a disposizione Paris Lee, Nate Walters, Marius Grigonis, Matt Thomas, Dwayne Bacon, Giorgios Papagiannis, Mateusz Ponitka, Derrick Williams, Lefteris Mantoukas e Alexandros Samodurov per la partita contro Milano.

Insomma, sembrano esserci tutti i presupposti per vedere un successo dell’Olimpia Milano contro il Panathinaikos, che deve riscattare una stagione finora pessima e soprattutto l’umiliazione in Coppa Italia contro Brescia.

Probabilmente i greci porteranno in viaggio con loro qualche ragazzino del settore giovanile, giusto per far numero e per non andare a referto in 10, non per altro motivo.

