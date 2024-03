Il Panathinaikos si è allenato sul campo dell’Olympiacos per la prima volta dopo 20 anni

Domani è in programma il secondo (e forse ultimo) derby stagionale di EuroLega tra Panathinaikos e Olympiacos. A giocare davanti al proprio pubblico saranno i biancorossi, che potranno contare sulla spinta del Pireo per continuare la scalata della classifica che li vede ora quinti dopo una partenza difficile. Tra Panathinaikos e Olympiacos prima del derby c’è sula vittoria di differenza, potrebbe quindi essere anche il match dell’aggancio. A rendere ancora più speciale la partita di domani c’è però una scelta precisa del coach ospite, Ergin Ataman.

Il turco, alla prima stagione sulla panchina biancoverde, ha deciso che il Panathinaikos si dovesse allenare proprio al Pireo il giorno della partita. È la prima volta dopo 20 anni che una delle due squadre di Atene si allena sul campo della rivale prima di un derby. Una circostanza comune per qualsiasi altra partita di EuroLega, ma non questa.

“Non c’è differenza tra il derby e qualsiasi altra partita per me. Forse per altri è strano, ma per noi è normale. Potrebbe essere la prima volta che, in un derby che ha secoli di vita, una squadra si alleni nell’arena dell’avversario, ma spero che si continui così. Facevo lo stesso anche prima dei derby contro il Fenerbahçe. Bartzokas, se vorrà, potrà decidere di far allenare l’Olympiacos ad OAKA la prossima volta che noi giocheremo il derby in casa” ha spiegato Ataman.