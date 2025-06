Il paradosso di Marco Belinelli: tutti lo salutano, ma lui non ha ancora annunciato il ritiro

Probabilmente Gara-3 delle Finali Scudetto, che ha sancito il successo della Virtus Bologna, è stata l’ultima partita in carriera per Marco Belinelli. Lo stesso azzurro, 39 anni, aveva suggerito nell’intervista post-partita questa soluzione. Poco dopo Massimo Zanetti, in diretta televisiva, aveva dato una sorta di certezza: “Belinelli smette”. Annunci da parte del giocatore in ogni caso non ce ne sono stati.

Nelle ultime ore però sono spuntati alcuni post social di squadre sportive, tutte con un legame con Belinelli, che augurano al capitano bianconero il meglio per la propria vita dopo il ritiro. È stato il caso prima dei San Antonio Spurs e poi dell’Inter FC. Gli Spurs hanno scritto: “È iniziata e finita in Italia, siamo contenti che una delle fermate nel mezzo sia stata a San Antonio. Congratulazioni per una grande carriera, sarai sempre un campione”.

Started and ended in Italy, we’re glad you had a few stops in San Antonio in between.

Congratulations on an amazing career you’ll always be a champion, @marcobelinelli 🏆 pic.twitter.com/nAyZvMhE6F

— San Antonio Spurs (@spurs) June 20, 2025