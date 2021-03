Il paragone di Daryl Morey fra Joel Embiid e James Harden

Il nuovo president of basketball operations dei Philadelphia 76ers, Daryl Morey, ha risposto a una domanda su quanto sia difficile da marcare Joel Embiid, tirando in ballo (senza nominarlo apertamente) James Harden.

Vado in difficoltà quando devo rispondere a queste domande ma Embiid è il giocatore più “unstoppable” che abbia mai visto. E ne ho visti tanti, sapete bene chi ho avuto in passato, ma non ho mai visto niente di simile. La scorsa notte ha fronteggiato Rudy Gobert a 3 metri dal canestro e sapevo che gli avrebbe schiacciato in faccia. Stiamo parlando di Gobert, sapete tutti che difensore sia…