Il Partizan Belgrado batte un colpo dall’NBA, e sul nuovo allenatore…

Il Partizan Belgrado non ha invertito la tendenza dopo la separazione da Zeljko Obradovic. I bianconeri hanno vinto contro Bayern Monaco e Stella Rossa, prima di andare KO contro la Virtus Bologna e prendere un -41 in casa dello Zalgiris Kaunas. In queste ultime settimane a guidare la squadra c’è stato Mirko Ocokoljic, assistente di Obradovic e ora head coach ad interim. Il tecnico serbo è però destinato a lasciare spazio ad un allenatore di maggiore esperienza: sembra che la scelta della dirigenza stia ricadendo sullo spagnolo Joan Penarroya, a sua volta appena esonerato dal Barcellona. L’annuncio del nuovo tecnico potrebbe arrivare domani, martedì 23 dicembre. Penarroya, che prima del Barça ha allenato anche Valencia e Baskonia, ha vinto due volte la Basketball Champions League con Manresa, nel 2020 e nel 2021.

Intanto il Partizan punta anche a migliorare il roster: secondo Telesport il club avrebbe trovato un accordo fino al termine della stagione con Cam Payne. Il playmaker americano, 31 anni, è free agent da quest’estate dopo una stagione positiva da gregario con i New York Knicks (6.9 punti e 2.8 assist di media l’anno scorso). Il giocatore ha sostanzialmente confermato il suo approdo in EuroLega pubblicando due cuori, uno bianco e uno nero, nelle proprie storie Instagram.