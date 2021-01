Il pazzesco paragone tra LeBron James e tutta la dinastia Spurs dal 2003 in poi

In occasione della partita di due giorni fa tra Los Angeles Lakers e San Antonio Spurs, vinta dai primi al fotofinish grazie anche ad una tripla-doppia, la prima stagionale, di LeBron James, NBA TV ha mostrato una info-grafica con un paragone statistico tra la stella giallo-viola e tutta la franchigia texana dal 2003 in poi, ovvero da quando il #23 gioca in NBA.

Quel che ne è risultato è stato che LeBron, in diverse categorie, è stato alla pari, se non migliore, dell’intera dinastia Spurs in termini di risultati. James ha giocato solo 48 partite in meno di San Antonio in questi 17 anni, vincendo il 66.3% delle gare contro il 67.4% degli Spurs, considerati una delle dinastie più forti della storia NBA. I texani hanno fatto i Playoff in 16 stagioni, LeBron in 14, ma quest’ultimo ha vinto comunque un anello in più, 4-3. Numeri davvero pazzeschi se si pensa che paragonano un singolo ad un’intera franchigia: lo stesso giocatore ha commentato con orgoglio e stupore la grafica sui social.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.