Luka Doncic è un grande fan di LeBron James, ma quando gli è stato chiesto dove classifica la stella dei Los Angeles Lakers tra i più grandi nella storia della NBA, non ha voluto sbilanciarci.

Non che Doncic non sappia cosa dire, semplicemente la guardia dei Mavs si è rifiutata di rispondere perché non gli piace classificare i giocatori. Per lui semplicemente si diverte e apprezza la grandezza di ogni giocatore, incluso James.

“Non faccio classifiche, amico. Mi piacciono solo i grandi giocatori di basket. Questo è tutto. È un giocatore straordinario, un giocatore eccezionale, ma non mi occupo delle classifiche”, ha detto Doncic giovedì dopo aver aiutato i Mavs a sconfiggere LeBron e i Lakers, secondo Grant Afseth del Dallas Basketball.

Luka Doncic on his all-time ranking for LeBron James in NBA history: "I'm not doing the rankings stuff, man. I just enjoy great basketball players. That's it. He's an amazing player, an exceptional player, but I'm not doing the rankings stuff." pic.twitter.com/FtAyuMWGWu

— Grant Afseth (@GrantAfseth) January 14, 2023