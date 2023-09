Il portoricano John Holland ha abbaiato durante un’intervista

Curioso aneddoto riguardo uno dei prossimi avversari dell’Italia ai Mondiali di basket.

John Holland è uno dei giocatori migliori di Porto Rico, attualmente gioca per l’Hapoel Tel-Aviv, dopo la scorsa stagione con la Stella Rossa Belgrado. Ha una lunga esperienza in Europa ma anche diversi passaggi in NBA.

Due anni fa giocava in Turchia con il Bursaspor e sicuramente i tifosi della Virtus Bologna si ricorderanno di lui per averlo affrontato in finale. In quella stagione la squadra turca sorprese tutti qualificandosi per l’ultimo, poi perso con le V Nere. Holland fece molto sorridere con un’intervista rilasciata a caldo dopo la vittoria ai quarti contro il Cedevita Olimpia Lubiana.

Per rafforzare il concetto dei suoi compagni come “cagnacci” ma anche per alludere al fatto che erano sfavoriti (underdogs, per l’appunto) iniziò ad abbaiare davanti al microfono. Inutile dire che l’intervista diventò virale sui social.