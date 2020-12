Il post di Luigi Datome sulla scomparsa della Virtus Roma

Nelle ultime 24 ore il mondo del basket italiano ha avuto a che fare con una tragedia annunciata: la scomparsa della Virtus Roma, che ha ufficializzato il proprio ritiro dal campionato di Serie A e pare voglia ripartire dalla Serie C (ma la FIP chiede il pagamento della multa di 600.000 euro in quel caso). Non sorprende che, tra i più colpiti dalla notizia, ci sia Luigi Datome: l’attuale giocatore di Milano si è infatti affermato ad alti livelli in giallorosso, vincendo l’MVP del campionato italiano con la Virtus nella stagione nel 2013, appena prima di volare in NBA.

Datome è stato il simbolo della Virtus Roma in quegli anni, l’ultimo vero periodo felice della società che, subito dopo la sua partenza, ha intrapreso una strada costellata di autoretrocessioni (nel 2015) e continue difficoltà economiche, fino agli eventi delle ultime ore. Questo il post pubblicato dall’ex capitano giallorosso su Instagram:

Si chiude un capitolo della pallacanestro italiana e un capitolo della mia vita. Il pensiero va a chi viveva di Virtus, lavorativamente e sentimentalmente. Ricordo le risate(in buona fede) dei presenti alla mia conferenza stampa d’addio, quando alla domanda: “Tornerai a giocare a Roma quando tornerai in Italia?” Risposi che speravo solo che Roma sarebbe rimasta in serie A fino a quel giorno. Non é facile nè scontato portare avanti una società, specialmente in questo momento storico. Che sia perlomeno un campanello d’allarme per tanti. Sempre daje Virtus. E grazie, di tutto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gigi Datome (@gigidatome)

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.