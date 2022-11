Il presidente di Nardò insulta staff e giocatori su Instagram

Aria molto tesa a Nardò, con la squadra che occupa il penultimo posto nel Girone Rosso di A2.

Per i pugliesi finora una sola vittoria in cinque partite e tanti dubbi sulla permanenza del coach Gennaro Di Carlo. La situazione fra la proprietà e la squadra, in realtà, non è di certo idilliaca, come testimonia lo sfogo del patron Carlo Durante.

Secondo Il Resto del Carlino il presidente avrebbe avuto dei problemi di salute con il ricovero in ospedale nei giorni scorsi. Tornato a casa, Durante ha ringraziato via Instagram chi gli ha fatto gli auguri di pronta guarigione, sottolineando al contempo che nessuno fra giocatori e allenatori lo avesse contattato per informarsi sulle sue condizioni. Un post che evidenzia grande dispiacere ma la cosa più grave è la chiusura, un “pezzi di m****” che lascia poco spazio alle interpretazioni.