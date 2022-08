Il presidente Joe Biden rivolge l’ultimo saluto a Bill Russell

La morte di Bill Russell ha scosso gli Stati Uniti, tanto che anche il presidente Joe Biden ha voluto rivolgere un ultimo saluto alla leggenda dei Boston Celtics.

Nelle parole di Biden, così come in quelle di Barack Obama, viene sottolineato il ruolo di Russell anche al di là del basket. Traduciamo integralmente il comunicato apparso sul sito della Casa Bianca.

Gli Stati Uniti si basano sul fatto che tutti siamo stati creati uguali e abbiamo diritto di essere trattati allo stesso modo lungo tutto il corso delle nostre vite. Non abbiamo mai mantenuto a pieno questa promessa ma Bill Russell si è assicurato che non ce ne discostassimo mai troppo. Dall’Agosto del 1963 ha vinto sei di quelli che sarebbero diventati gli 11 titoli NBA nei suoi 13 anni con i Boston Celtics. Una carriera incredibile in cui ha ottenuto anche cinque titoli di MVP della regular season, un oro olimpico ed è stato il primo coach di colore in tutte le maggiori leghe americane. Ma in quel giorno storico, il 28 Agosto 1963, si trovava al Lincoln Memorial e torreggiava come un campione di libertà, uguaglianza e giustizia mentre Marthen Luther King regalava un sogno alla Nazione. Questo era Bill Russell. Partito da un’infanzia di segregazione in Louisiana, è arrivato a giocare sui palcoscenici più importanti dello sport e a guidare i movimenti per i diritti civili, affrontando l’ostilità e l’odio del razzismo intrinseco in ogni parte della vita americana. Durante tutta la sua vita ci ha costretti a guardare in faccia la dura realtà. E oggi ci sono intere generazioni che riflettono su cosa significhi lottare per il diritto di ogni persona a essere trattata con dignità e rispetto. Bill Russell è stato uno degli atleti più grandi della nostra storia, un campione, un uomo buono e uno grande americano che ha fatto tutto ciò che poteva per realizzare la promessa di un’America per tutti gli americani.