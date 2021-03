Il presidente Pavani manda una lettera ai giocatori della Fortitudo e sospende tutti gli stipendi per punizione

La Fortitudo Bologna sembrava uscita dalla crisi di inizio stagione quando ha cambiato allenatore qualche mese fa, affidando la squadra a coach Dalmonte, ma a cavallo della Coppa Italia è ripiombata nel baratro perdendo, nell’ordine, contro Sassari, Milano, Brindisi e Treviso. Ora la squadra bolognese è undicesima in classifica con 14 punti, gli stessi di Varese che è ultima (a pari anche di Trento, Cantù e Reggio Emilia).

Per questo motivo Christian Pavani, presidente del club, ha deciso di scrivere una lettera livida ai giocatori, annunciando non solo che presenzierà più alle partite ma anche che bloccherà tutti gli stipendi finché la situazione non migliorerà e vedrà maggiore professionalità, come riportato dal Corriere di Bologna. Nella lettera questo provvedimento viene definito “l’ultima spiaggia” per cercare di risollevare la stagione e Pavani si dice “tradito” dai giocatori stessi.

Foto: Fortitudo Pallacanestro 103 – Valentino Orsini

