Il primo acquisto dei Nets nell’era Kevin Durant-Kyrie Irving-James Harden dei Big 3 è un ex Varese e Torino

Più di una settimana dopo aver concluso la trade per acquisire James Harden dagli Houston Rockets, i Brooklyn Nets stanno ancora mettendo mano al proprio roster. L’ultima aggiunta della squadra sarà il lungo free agent ex Varese e Torino Norvel Pelle, che firmerà certamente con i Nets una volta che sarà autorizzato dai protocolli di salute e sicurezza del campionato.

Pelle, 27, played 24 games for the Sixers a season ago — averaging three rebounds and 1.3 blocks in 9.7 minutes ago He’s had a significant overseas and G-League journey, showing an ability to impact game on defensive end. Brooklyn will still have two more open roster spots. https://t.co/J904mUK4Gq