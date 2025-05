Il primo incontro stagionale tra Caitlin Clark e Angel Reese è un no contest: dominio delle Fever

C’era grande attesa ieri notte per l’Opening Night di Indiana Fever e Chicago Sky, ovvero la prima sfida stagionale tra Caitlin Clark e Angel Reese. Quella che ormai è la più importante rivalità della WNBA si è tradotta in una larga vittoria delle Fever, 93-58, con una tripla-doppia di Clark da 20 punti, 10 assist e 10 rimbalzi in 32′.

the rebound to secure the triple-double 💪 Caitlin Clark finished with 20 PTS, 10 AST & 10 REB in today’s win. pic.twitter.com/GAuHk9HfRh — Indiana Fever (@IndianaFever) May 17, 2025

Reese, complice anche il blowout, è rimasta in campo solo 25′ chiudendo con 12 punti, 17 rimbalzi e 5/14 al tiro. C’era grande attesa anche per l’esordio di Hailey Van Lith, rookie molto popolare scelta con l’11° chiamata assoluta all’ultimo Draft: per lei solo 4′ in campo con 4 punti.

Tra Clark e Reese c’è anche stata un po’ di tensione, dopo un fallo della star di Indiana considerato da Reese troppo duro. Tutto si è però risolto in pochi attimi, con Clark che è stata però punita con un Flagrant.

Caitlin Clark received a flagrant foul on this play. Aliyah Boston and Angel Reese received offsetting technical fouls. pic.twitter.com/jzQYEW92TW — ESPN (@espn) May 17, 2025

Nel corso del match DeWanna Bonner, che ha firmato quest’anno con le Fever, è diventata la terza migliore marcatrice All-Time WNBA superando Tina Thompson.

Il debutto stagionale di Clark è stato subito un successo anche dal punto di vista dell’affluenza: erano 17.274 gli spettatori presenti in un Gainbridge Fieldhouse sold-out. Un copione che non sembra destinato a cambiare con l’inizio delle Finali di Conference maschili tra Indiana Pacers e New York Knicks.