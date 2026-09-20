Il primo trofeo stagionale è dell’Olimpia Milano: vinta la Supercoppa contro Venezia

L’Olimpia Milano di Peppe Poeta solleva il primo trofeo della stagione italiana di basket: la Supercoppa Italiana. Dopo aver battuto ieri la Virtus Bologna in semifinale, i biancorossi hanno avuto la meglio sulla Reyer Venezia, vincendo 87-94 dopo un tempo supplementare.

In seguito ad un primo quarto convincente, chiuso avanti 8-22, l’Olimpia si è fatta recuperare nelle due frazioni centrali, con Wiltjer che sulla sirena del terzo quarto ha appoggiato a canestro i punti del -2. Lo stesso canadese ha poi segnato la tripla del pareggio nel quarto periodo, con la Reyer però sempre all’inseguimento e ad un certo punto di nuovo a -9 dopo 6 punti consecutivi di Moses Wright, tra i quali una schiacciata su alzata di Hall. La risposta orogranata è arrivata con Jordan Parks, che si è caricato Venezia sulle spalle e ha segnato 7 punti di fila, con Tessitori che ha chiuso il parziale di 9-0 con il canestro della parità a quota 74 a poco più di 1′ e mezzo dalla fine dei regolamentari. Nel finale la tripla di Watson Glynn ha portato avanti la Reyer a 28” dalla sirena, ma un fondamentale rimbalzo offensivo di Bolmaro ha mandato l’argentino in lunetta per il 2/2 della parità che ha sancito l’OT.

Nel supplementare Milano è tornata subito a +4 salvo poi farsi di nuovo recuperare da Bowman e Wiltjer, a 1′ dalla fine il recupero di Diop ha favorito il canestro decisivo di Marko Guduric, come spesso in biancorosso sottotono ma deicivo quando più conta. Il centro del serbo è valso il +3 Olimpia, con la squadra di Poeta che ha poi chiuso la pratica ai liberi dopo l’errore di Glynn per il pareggio. Il punto esclamativo lo ha messo Bolmaro con l’ultima schiacciata della gara per l’87-94 finale. Moses Wright, autore di 23 punti con 6 rimbalzi, è stato premiato come MVP del torneo.

Venezia: Wiltjer 18, Parks 15, Glynn 13, Tessitori 13

Milano: Wright 23, Bolmaro 17, Guduric 15, Peters 12

Foto: LBA