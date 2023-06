Il pronostico pazzo di NBA 2K sulle Finals

Cresce l’attesa riguardo le Finals NBA fra Denver Nuggets e Miami Heat, al via tra poche ore.

Fra i molti pronostici che si stanno leggendo, è particolarmente curioso quello di NBA 2K. Il profilo Instagram ufficiale del popolare videogioco ha pubblicato i risultati della simulazione delle gare delle Finals.

Secondo NBA 2K vinceranno i Miami Heat in 7 gare con Jimmy Butler MVP da oltre 24 punti di media a partite. Fin qui verosimile, un po’ meno probabile il fattore campo saltato in tutti gli incontri e la vittoria di 40 punti di Miami a Denver in gara 2.

Ci auguriamo tutti comunque che sia una serie spettacolare ed equilibrata, con tante emozioni quante ne ha previste 2K.