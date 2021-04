Il proprietario dell’hotel sulla foto incriminata di Pietro Aradori: “Scattata mesi fa”

Il giorno dopo, nonostante la foto incriminata sia stata rimossa dal profilo del suo autore, si continua a discutere intorno a Pietro Aradori. Il giocatore della Fortitudo Bologna, nella bufera qualche settimana fa per un post contro i vaccini anti-Covid, è stato fotografato da un amico in compagnia di almeno 16 persone presso un hotel di Ravenna per festeggiare la Pasqua. Max Natali, il titolare del Vistamare Suite, intervistato dalla televisione locale èTV, ha smentito tutto anche se in modo non troppo convincente.

Dopo aver visto la foto ho pensato che non è una foto attuale, ma di mesi fa, penso fine dell’estate scorsa, settembre. A mio parere non è stata scattata in questi giorni: per l’abbigliamento, la luce e perché nessuno ha la mascherina, nemmeno al braccio o sotto la testa, impensabile in questi giorni.

In quella foto emergono persone che non erano registrate in albergo, ho pensato addirittura ad un pesce d’aprile fatto qualche giorno dopo con un pizzico di cattiveria. Non mi spiego come possa essere pubblicata una foto che non è di questi giorni, i nostri controlli erano molto serrati tranne al tavolo del ristorante. Siamo stati attenti che tutti indossassero la mascherina anche per andare in bagno.

Chi ha postato la foto non poteva averla scattata quel giorno perché non era in albergo. Perché l’ha fatto? Bisogna chiederlo a lui, per me è stato uno scherzo sciocco e cattivello.