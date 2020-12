Il prossimo MVP? Sarà un testa a testa secondo i GM della NBA

Sono due europei i favoriti per la conquistato del titolo di MVP della stagione 2020-21, almeno secondo i general manager delle varie squadre NBA.

Il favorito numero uno è ancora Giannis Antetokounmpo che per il 32% dei GM riuscirà a vincere il terzo titolo consecutivo, come fece Larry Bird fra il 1984 e l’86. Dietro il greco c’è lo sloveno Luka Doncic con il 21% delle preferenze, mentre al terzo posto le stelle dei Lakers, LeBron James e Anthony Davis, entrambi al 18%. Molto più staccati Durant (7%) e un altro europeo, Nikola Jokic (4%).

Antetokounmpo e Doncic dominano anche la classifica del “giocatore da cui ripartire per rifondare una franchigia”, anche in virtù della loro giovane età: entrambi hanno raccolto il 43% delle preferenze in questa graduatoria.

Il giocatore dei Bucks, fresco di rinnovo, è stato pronosticato anche come miglior difensore della stagione dal 46% dei votanti ed è ritenuto il top nel ruolo di ala forte dalla stessa percentuale di GM.

