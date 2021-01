Il protocollo anti-Covid della NBA ferma anche Zion Williamson

Il protocollo anti-Covid della NBA miete un’altra “vittima” illustre: Zion Williamson.





La stella dei Pelicans, infatti, non ha preso parte alla sfida di questa notte, persa da New Orleans 111-106 contro i Los Angeles Clippers. Anche Williamson, infatti, è stato fermato dalla lega, con tutta probabilità per essere entrato a contatto con un soggetto positivo.





Probabile che il giocatore non sia disponibile neanche per la sfida di sabato contro i Lakers.

Updated Injury Report: Zion Williamson is OUT for tonight’s game (Health and Safety Protocols) pic.twitter.com/WesMg9dQQK — New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) January 13, 2021

