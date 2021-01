Il protocollo anti-Covid della NBA regolamenta anche le visite che possono ricevere i giocatori

Nuove modifiche al protocollo anti Covid-19 concordate dalla NBA e dall’Associazione Giocatori. Le novità riguardano principalmente i contatti con l’esterno dei giocatori e degli altri addetti ai lavori.

In particolare è stato stabilito che quando ci si trova in trasferta sarà possibile ricevere la visita di al massimo quattro amici o parenti che dovranno però sottoporsi al tampone prima e dopo l’incontro.

Poi è stato deciso che gli atleti (ma soprattutto gli allenatori e i membri dello staff) potranno uscire dall’albergo quando si trovano in un’altra città per svolgere attività fisica ma solamente una volta al giorno e tornando in hotel entro le 18, a patto di evitare qualsiasi tipo di assembramento. Si è parlato, inoltre, degli estranei che frequentano regolarmente la casa dei tesserati: anche queste persone dovranno essere testate una o due volte a settimana.

La validità del protocollo è stata prorogata almeno fino al 10 Febbraio.

The NBA and NBPA have agreed to extend the revised tightened health and safety protocols for an additional two weeks (Feb. 10) at least, sources tell @TheAthletic @Stadium .

Additional NBA health/safety policies:

– Players, coaches, staffers now able to engage in physical activity outdoors once per day for up to 1 hour; no crowded settings; return to hotel by 6 pm

– Individuals who regularly visit home of Tier 1-2 must undergo testing twice a week. https://t.co/nBwh5qTJkJ

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 28, 2021