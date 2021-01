Il protocollo NBA per contrastare il Covid-19 diventa ancora più stringente

La NBA si prepara a una ulteriore stretta del proprio protocollo per contrastare la diffusione del Covid-19. Le novità, che dovrebbero entrare in vigore da domani, riguardano principalmente le mascherine che dovranno essere indossate maggiormente.

In particolare i giocatori attivi, vale a dire quelli iscritti a referto e che potranno scendere in campo, saranno obbligati a indossare la mascherina fino al momento del loro ingresso sul parquet. Stessa cosa dovranno fare tutti gli allenatori e gli altri membri dello staff.

After exiting court, active players are strongly recommended to wear mask in bench area. The requirement resets at halftime (wear mask at start of second half until they enter the game). Inactive players remain required to wear mask for entire game. https://t.co/FjpAEGKltP

