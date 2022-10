Il pugno di Draymond Green sciocca la NBA: le reazioni dei vari giocatori

Il pugno di Draymond Green a Jordan Poole sta facendo molto discutere nel mondo NBA, specialmente dopo la pubblicazione del video della rissa.

Diversi giocatori hanno detto la loro sull’episodio utilizzando Twitter. Tra di loro spicca Evan Fournier che ritiene la frattura insanabile e si chiede come i due possano continuare a dividere lo spogliatoio.

There is no way you can get back to being teammates after a punch like that.

Anche Trae Young, Ja Morant e Isaiah Thomas hanno twittato a riguardo.

Draymond is tryna get to LA. Damn ! 😳

Interessanti anche le opinioni dell’ex Milano Malcolm Delaney e del giornalista Marc Stein. Entrambi sottolineano che episodi del genere si sono già verificati in passato ma il cronista aggiunge che la diffusione del video cambia di molto le carte in tavola.

If you never been inside a professional sports locker room or actual practices,You wouldn’t understand. I don’t expect y’all to. The point is fights happen, from enemies to the closest friends and “usually” nothing happens after the fight. Everything goes back to normal in sports

A punch like this happened in the NBA at least a hundred times before … including Michael Jordan clocking a teammate named Steve Kerr.

What hasn’t happened before is video of the punch leaking to the world … which makes this a chapter unlike any these Warriors have faced.

— Marc Stein (@TheSteinLine) October 7, 2022