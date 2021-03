Il range del tiro di Kristaps Porzingis è come quello di Curry e Lillard?

Dopo il tiro da metà campo con cui Damian Lillard ha deciso l’All Star Game si sta parlando molto di conclusioni di questo tipo che si vedono sempre più spesso negli ultimi anni.

La stella di Portland e Stephen Curry sono probabilmente i migliori interpreti del “logo shot” al Mondo ma Rick Carlisle crede che anche Kristaps Porzingis sia al loro livello e possa perciò tirare senza eccessivi problemi da quella distanza.

“È pericoloso in qualsiasi zona del campo che non sia oltre i 12 metri dal canestro perciò credo che potrebbe provare anche lui a tirare da lì”, ha detto l’allenatore dei Dallas Mavericks riguardo il lettone.

Possibile vedere Porzingis tirare con continuità da 10 metri in un prossimo futuro?

Carlisle: “KP’s a threat anywhere from 40 feet in. I think he’s proving that.”

40 feet? Dame and Steph Curry range? A couple of Porzingis’ treys tonight were in that vicinity.

— Brad Townsend (@townbrad) March 14, 2021