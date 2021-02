Il rapper Meek Mill al centro delle polemiche per una frase ingiuriosa su Kobe Bryant

Il rapper Meek Mill è un grande appassionato di pallacanestro: tifoso dei Philadelphia 76ers, spesso nel passato è apparso sui seggiolini delle prime file di molti palazzetti della NBA, ed ha anche cercato di convincere stelle del calibro di James Harden a giocare per i suoi amati Sixers.

In questi giorni sono comparse sul web alcuni versi del nuovo album, in collaborazione con Lil Baby: in una delle strofe, Meek Mill dice “And if I ever lack I’m going out with my chopper, it be another Kobe”, ovvero “se dovessi fallire uscirei con il mio elicottero e ci sarebbe un altro Kobe“.

La frase ha fatto ovviamente infuriare tutti gli appassionati di basket e non solo, ma il rapper si è difeso sostenendo che l’ondata d’odio nei suoi confronti è stata scatenata dai suoi nemici.

Giocatore ed allenatore classe ’91, quando non è in palestra è davanti al pc a scrivere di basket (con BU dal Novembre 2012) o a guardare i suoi amati Grizzlies. E’ stato caporedattore per la trasmissione di Legabasketv Serie A Beko Live per le stagioni 2015 e 2016 insieme a Matteo Gandini.