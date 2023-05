Il Real fa il miracolo a Belgrado: un’altra vittoria, si torna a Madrid per Gara-5

Il Real Madrid ce l’ha fatta. Nella bolgia della Stark Arena di Belgrado ha vinto anche Gara-4, pareggiando la serie contro il Partizan sul 2-2 dopo aver perso entrambe le partite in casa. Ora si tornerà a Madrid per la decisiva Gara-5, con in palio l’accesso alle Final Four di EuroLega già raggiunte ieri dai rivali del Barcellona.

Nel primo quarto i Blancos mettono a segno 27 punti, stabilendo subito un divario dal Partizan che però rimonta nel secondo periodo, arrivando all’intervallo sotto 42-45. Zach LeDay, seduto in panchina solo per un minuto e mezzo su 40, trascina i serbi anche nel secondo tempo e alla fine chiude con 25 punti. Dall’altra parte però una prova corale degli spagnoli, il cui top scorer è Walter Tavares con 15 punti, permette al Real di reagire anche quando, a metà terzo quarto, il Partizan passa fugacemente in vantaggio. Una tripla di Deck permette agli ospiti di arrivare al 30′ sul 55-61. Si decide tutto negli ultimi 10′: due canestri di LeDay valgono il -1, Deck risponde con un gioco da tre punti convertito ed è poi ancora l’ex Milano a firmare il nuovo -2. Williams-Goss, solo 2 punti fino a quel momento, segna 4 liberi di fila per dare respiro al Real, che con un gioco da tre punti di Tavares e un centro finale di Musa resiste e conquista la vittoria 78-85.

Nella “bella” di Madrid il Partizan recupererà Kevin Punter, squalificato per le 2 gare di Belgrado dopo la rissa di settimana scorsa.