Il Real Madrid è la prima squadra qualificata alle Final Four: sweep ai danni del Baskonia

Si conclude con un secco 3-0 la serie tra Real Madrid e Baskonia, sulla carta quella più a senso unico visto che si affrontavano la prima e l’ottava classificata della stagione regolare. In Gara-3, disputata a Vitoria, finisce 98-102 una partita sicuramente più combattuta delle due di Madrid.

Il Baskonia è rimasto per larga parte del match in vantaggio, trascinato dal solito ed efficientissimo Markus Howard (alla fine 29 punti in 24′) e da un Codi Miller-McIntyre che ha flirtato con la tripla-doppia (17 punti, 7 rimbalzi e 11 assist). Il sorpasso del Real è arrivato ad inizio quarto quarto, dopo essere stato anche a -10 nel corso del terzo periodo: Deck ha segnato la tripla del 73-75 a cui sono poi seguiti 7 punti consecutivi di Howard per riportare avanti i padroni di casa. Decisivo a questo punto il parziale di 0-13 con due triple di un freddissimo Sergio Llull per lanciare i Blancos a +8, un vantaggio comunque messo più volte a rischio dal rientro del Baskonia. Howard, Costello, Miller-McIntyre e Rogkavopoulos hanno riportato i blaugrana a -2 in diverse occasioni, prima che Facundo Campazzo con 5 punti di fila chiudesse definitivamente la pratica. Il canestro dell’argentino a 4 secondi dalla fine per il +7 ha infine mandato il Real alle Final Four di Berlino.

Baskonia: Howard 29, Rogkavopoulos 18, Miller-McIntyre 17+11 assist, Marinkovic 17.

Real Madrid: Yabusele 23+7 rimbalzi, Hezonja 16, Campazzo 13+8 assist, Deck 13.