Il Real Madrid ha chiesto sicurezza extra per la trasferta di Belgrado

Martedì sera, a Belgrado, andrà in scena Gara-3 della serie tra Real Madrid e Partizan Belgrado, che i serbi stanno vincendo 0-2. Quanto accaduto in Gara-2, con la maxi-rissa già entrata nella storia dell’EuroLega per la sua gravità, ha messo a serio rischio la sicurezza dei giocatori Blancos in Gara-3. Centinaia sono state le minacce di morte via social che hanno ricevuto nei giorni scorsi giocatori come Yabusele o Llull, e per questo motivo si temono ulteriori ripercussioni quando il Real volerà a Belgrado.

Nelle prossime ore gli spagnoli arriveranno nella capitale serba e, secondo Walla Sport, avrebbero richiesto della security extra sia in hotel che durante gli allenamenti e la partita. Il Real avrebbe chiesto di intensificare la sicurezza in hotel, durante il tragitto verso la Stark Arena per l’allenamento pre-gara e nel corso della partita, nei pressi della panchina, per evitare che qualche tifoso si avvicini o lanci oggetti all’indirizzo dei giocatori.

Il clima si prospetta caldissimo, non potranno essere della partita, perché squalificati, Yabusele e Deck per il Real e Punter e Lessort per il Partizan. In caso di vittoria, i serbi accederebbero alle Final Four di Kaunas, altrimenti si giocherà ancora a Belgrado Gara-4 giovedì sera.