L’allenatore del Real Madrid, Chus Mateo, ha vinto ieri sera gara-5 contro il Partizan Belgrado. Nonostante ciò, il suo futuro nel club potrebbe non essere così sicuro.

Secondo Jose Ignacio Huguet del Mundo Deportivo, l’organizzazione del Real Madrid ha incontrato l’attuale allenatore della Virtus Segafredo Bologna, Sergio Scariolo, in merito alla possibilità di diventare il nuovo head coach degli spagnoli. L’incontro, scrive Huguet, è avvenuto martedì, un giorno prima di gara-5.

Le due parti hanno iniziato a stabilire un contatto molto prima dell’ultima partita dei playoff. Georgios Zakkas di SDNA ha riferito all’inizio di aprile che Scariolo era visto come il candidato principale per sostituire Mateo.

Il presidente della Federazione Spagnola di Pallacanestro, Jorge Garbajos, ha dato il via libera alla firma, scriveva allora Zakkas.

Dopo aver battuto il Partizan, il Real è passato alla Final Four di EuroLeague a Kaunas, dove affronterà l’FC Barcelona in semifinale e chissà che magari questo permetterà a Mateo di mantenere il posto da head coach del Real, nonostante non ci sia grande fiducia intorno a lui.

Stiamo a vedere come si evolverà la situazione in casa Real Madrid e in casa Virtus Bologna per Sergio Scariolo. Moltissimo dipenderà dei risultati sportivi di queste due squadre da qui a fine stagione sportiva.

